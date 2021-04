Seppur partita un po' in sordina, a fine giornata, la prima di una lunga serie dedicata alla campagna di vaccinazione di massa presso l’Hub di San Valentino registra dati soddisfacenti.

Sono state 370 le dosi somministrate ai cittadini andriesi classe 1942 (79enni) su 504 prenotazioni: «Risultato soddisfacente rispetto ai timori sulle vaccinazioni che abbiamo registrato» commenta il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Bt, il dottor Riccardo Matera.

Tra coloro che si sono presentati, sono in 15 ad aver rifiutato il vaccino “Astrazeneca” e che adesso sono in attesa di nuove disposizioni. Gli altri per la maggior parte sono stati sottoposti al vaccino tanto chiacchierato.

Oltre 45 le vaccinazioni che nella stessa giornata odierna sono state effettuate ad altri soggetti non appartenenti all’annata di riferimento ma inserite nell’elenco perché persone fragili o caregiver.

In anagrafica comunale, così come specificato dalla sindaca Giovanna Bruno, dell’annata 1942 si contano 676 cittadini. Molti di loro sono stati già vaccinati perché inseriti in case di cura o ricoverati presso strutture residenziali in cui è già stata effettuata la vaccinazione.

La giornata di domani è riservata alla coorte dei nati nel 1943, compresi coloro che non avessero avuto la possibilità di prenotarsi.

Tante persone sono arrivate spaventate presso l’Hub di San Valentino a causa della disinformazione sui vaccini, ma grazie all’azione dei medici e del personale preposto all’accoglienza, fanno sapere il dottor Matera e la Sindaca Bruno, la prima giornata è andata bene.

Si procederà nei prossimi giorni con il rispetto della tabella di marcia e, comunque, i 79enni che non avessero avuto la possibilità di vaccinarsi oggi, potranno presentarsi anche nei prossimi giorni, avranno diritto alla somministrazione del vaccino.