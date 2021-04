Incivili appiccano il fuoco nel cortile del Palazzetto dello sport. Il video

Incivili appiccano il fuoco all'interno del cortile del Palazzetto dello sport. A denunciare l'accaduto è l'Assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno, con un post sui social: «Poi mentre da un lato va portata avanti la campagna vaccinale e dall’altro c’è da tenere sotto controllo il rispetto delle misure antiCovid, ti arriva questo video.

Ragazzini che appiccano un fuoco nel cortile del Palazzetto dello Sport, e lo appiccano pericolosamente vicino alle mura della struttura. Così, per divertirsi.

Uno dice cosa faccio oggi pomeriggio per svagarmi un po’? Vado a giocare a pallone? Faccio un giro in bici? Esco con quella che mi piace? No, vado ad appiccare un fuoco nel Palazzetto dello Sport!

Ho visto il video e mi sono cadute le braccia, come immagino cadano a chiunque lo guardi. Però poi cos’altro si può fare? Bisogna raccogliere le braccia e rimettersi a lavoro. Non c’è altra soluzione.

Ringrazio la Polizia di Stato per essere prontamente intervenuta, scongiurando danni più gravi».