Vaccini, la Puglia ha quasi esaurito le sue dosi. Servono forniture più veloci dalla Prot. civile

Servono più dosi di vaccini: è quello che ieri i medici di famiglia pugliesi hanno scritto al governatore Michele Emiliano, all'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e ai direttori delle Asl per sollecitare nuove forniture e chiedere se «vi è la disponibilità per effettuare almeno i richiami, da programmare già per i prossimi giorni a favore dei cittadini, ultraottantenni a domicilio, pazienti in Adi Adp" a cui i medici di famiglia hanno somministrato la prima dose»

La richiesta viene dall'intersindacale medici formata da Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs. «ln mancanza di quantità di vaccino sufficienti allo scopo - aggiungoni - si chiedono precise informazioni e direttive da inviare ai medici vaccinatori e ai cittadini circa le modalità del prosieguo della campagna vaccinale».

La Puglia in questi giorni ha recuperato alla grande sulle vaccinazioni, rimanendo sempre in vetta alle classifiche delle regioni italiane per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute dalla Protezione Civile: ieri era seconda nelle somministrazioni di vaccini anti-Covid, questa carenza di dosi potrebbe divenire un grosso ostacolo. Intanto martedì 20 aprile sono arrivate in prestito 8mila dosi di Astrazeneca dalla Protezione civile nazionale, una sorta di "acconto" rispetto alle forniture.