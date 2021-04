«Sono paraplegico ma evidentemente non abbastanza “fragile” per ottenere un vaccino»

«Evidentemente non sono abbastanza "fragile" per ricevere un vaccino»: lo sfogo amaro proviene da un ragazzo 35enne, paraplegico e "bloccato" in casa da mesi ormai, da quando è arrivata la seconda ondata di contagi da Covid.

«Non posso assolutamente permettermi un contagio: come tutti coloro che hanno altre malattie, io potrei non riuscire a venire fuori da una polmonite e altre complicazioni che il Covid porta con sè. Eppure non rientro in nessuna delle categorie "prioritarie": il mio medico di base, che tartassiamo da settimane ormai, dice che non gli arrivano vaccini a sufficienza. Anche i miei genitori, nonostante siano i miei caregiver, non hanno avuto nessuna chiamata. Insomma, come al solito di noi si parla, si parla, si parla il 3 dicembre (ndr. Giornata mondiale delle persone con disabilità) ma poi cadiamo nel dimenticatoio.

Io non posso frequentare il centro di riabilitazione di Quarto di Palo, non posso più andare a fare i controlli semestrali nel centro in Emilia Romagna che mi segue da quando sono sulla sedia a rotelle, non posso fare nulla: la paralisi che ho affrontato a muso duro in questi anni ora è diventata "reale" perché nessuno si interessa di noi. È arrivato il turno degli anziani, dei professori, dei meno anziani, degli oncologici, dei diabetici, di tutti: tranne che il mio».

Del problema del "collo di bottiglia" dei medici di base abbiamo già parlato: in queste ultime settimane, i vaccini per i fragili sono arrivati, ma col contagocce. 10-15 fiale a settimana per un numero sproporzionato di assistiti con fragilità: come si fa in questo caso la "graduatoria"? Perché non arriva mai il turno del nostro concittadino? Alle Autorità la parola.