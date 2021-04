Anche l'ANPI Andria ha partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile

La sede ANPI di Andria, intitolata alle “Donne della Resistenza”, è stata presente nella persona del segretario cittadino e provinciale della sede, prof. Maurizio De Giglio, in rappresentanza della Presidente della suddetta sede e si è recata, con altri esponenti delle istituzioni politiche cittadine, al Monumento ai Caduti e in Piazza Caduti sul Lavoro, portando orgogliosamente con sé la bandiera dell’ANPI.

«Il 25 aprile è festa nazionale, per l’Italia libera e democratica. É l’anniversario di quel giorno del lontano 1945 in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, invitando tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia e facenti parte del Corpo Volontari della Libertà, di attaccare i presìdi fascisti e tedeschi presenti in Italia. Erano questi presidi che, all’indomani dell’armistizio di Cassibile, del settembre 1943, avevano messo a ferro e fuoco le città italiane, perpetrando stragi, stupri, eccidi, contro un popolo definito “traditore”, per non aver continuato nella scia di sangue tanto cara ai nazifascisti. A questi presìdi fu indirizzato l’ultimatum di un grande Sandro Pertini, che proclamò per quella giornata del 1945, lo sciopero generale : Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. Ora, non ci sono scioperi ma cittadini orgogliosi della libertà ritrovata e della dignità di un popolo. Per questo, in ogni città, in ogni comune, in ogni piazza, cittadini orgogliosi ricordano quel giorno e ne portano lustro e rispetto. Anche l’ANPI, da sempre attenta a tutti i valori di libertà e democrazia, e “casa” imperitura dei partigiani che combatterono, anche a costo della vita, per ridare speranza e respiro ad un Paese martoriato, è in prima linea per ricordare, non senza commozione e orgoglio, questa giornata»