Scoperto un arsenale da guerra in una masseria andriese

Coronavirus: in Puglia 1.501 nuovi casi. Tasso di positività al 12.2%. Ad Andria 576 contagi attivi

Cronaca

Sono stati registrati 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto