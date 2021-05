Scontro frontale-laterale tra una Volkswagen Golf e una Fiat Punto su via SS. Salvatore in corrispondenza dello svincolo per la ex S.P. 231 in direzione Nord, a circa 300 metri prima di giungere al Santuario.

È accaduto intorno alle ore 13:30 ed il bilancio è di un ferito in codice rosso, il conducente della Fiat Punto e due feriti lievi, gli occupanti della VW Golf.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi del sinistro ed avviato le indagini per acclarare le responsabilità nonché un'autoambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure mediche ai feriti prima del loro trasporto al Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria. Non si hanno ancora notizie circa le prognosi riportate dalle persone infortunate.

L'8 marzo scorso si era verificato altro grave incidente allo stesso svincolo, che si sta rivelando un punto pericoloso anche perché la segnaletica stradale orizzontale è deteriorata da tempo e la competenza per il rifacimento pare sia di competenza della Provincia BAT essendo quel tratto di strada ricadente sulla ex S.P. 43 "Andria-Troianello-Montegrosso".