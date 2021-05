semaforo rosso in via P. Togliatti Copyright: AndriaLive

semaforo rosso in via P. Togliatti Copyright: AndriaLive

semaforo rosso in via P. Togliatti Copyright: AndriaLive

Riceviamo e segnaliamo la denuncia relativa al malfunzionamento dell’impianto semaforico collocato in via P. Togliatti con via Fleming e più precisamente all’incrocio che porta al cimitero.

Per i pedoni è pressoché impossibile rispettare le indicazioni semaforiche al fine di attraversare la strada in sicurezza: tale impianto infatti risulta perennemente rosso.

I pedoni per poter attraversare devono attendere il cambio semaforico per le auto incolonnate nella stessa direzione e approfittare di quelle frazioni di secondi per tentare lo slalom, sempreché il buon senso dei guidatori prevalga.

Noi della redazione abbiamo constatato sul posto il disagio e invitiamo l’ufficio mobilità del comune di Andria a prendere provvedimenti urgenti al fine di regolarizzare il cattivo funzionamento del semaforo anomalo ed evitare spiacevoli incidenti.