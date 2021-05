Covid, tornano ad aumentare i casi in città: 673 gli attualmente positivi

«Di nuovo in aumento i contagi nella nostra città:673.

Mentre in Puglia si scopre la presenza della variante indiana e mentre le nostre strade e piazze tornano a vivere, purtroppo caratterizzate anche da irresponsabilità di chi ha smesso di indossare la mascherina e scappa di fronte alle forze dell'ordine.

Riprende la campagna vaccinale a San Valentino. Attenersi alle prenotazioni di giorni e fasce orarie per agevolare le operazioni.

Il virus è ancora e sempre tra noi, non ci si può permettere leggerezze. Non a caso siamo ancora in zona arancione. L'auspicio è che la Puglia riesca ad approvvigionarsi con dosi massicce, per velocizzare la vaccinazione di massa».