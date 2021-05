Stelle luminose in fila indiana anche nel cielo di Andria

Diverse le segnalazioni giunte in redazione relative all'avvistamento di una scia luminosa nel cielo alla stessa distanza. Il video che postiamo è stato realizzato da una nostra lettrice nella notte di mercoledì 5 maggio scorso.

Sui social rimbalzano le segnalazioni di questi strani oggetti non identificati simili alle stelle messi in fila indiana. Una vera processione di lucine sospese nel cielo visibili anche nella città federiciana.

Ecco svelato di cosa si tratta: in realtà quelle lucine in fila indiana nel buio pesto della notte si trovano a circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e si riferiscono al passaggio della costellazione di satelliti a banda larga Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk, con la finalità di assicurare una maggiore copertura internet.

Ciascuno pesa circa 220 chilogrammi, con l'obiettivo di rendere internet globale e coprire quindi aree che non hanno accesso a internet ad alta velocità perché non raggiunte dalla connessione via cavo.

È possibile monitorare la loro rotta su numerosi siti come findstarlink o satellitemap.space.