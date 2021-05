Andria-Montegrosso: l'ennesimo incidente su quel tratto di strada pericolosa

Ennesimo incidente sulla ormai nota strada che collega Andria a Montegrosso e che passa per il SS. Salvatore.

Il tratto stradale è balzato alle cronache da quando i lavori stradali di allargamento della ex 98 hanno costretto gli automobilisti al tratto veicolare provvisorio che risulta impervio e talvolta troppo stretto, tanto da rendere impossibile il passaggio contestuale di mezzi marcianti in direzione opposta. In mattinata si sono scontrati un autobus ed un trattore. Fortunatamente si sono registrati solo alcuni feriti lievi.



Sul posto, intanto, il traffico è rimasto per lungo tempo bloccato in attesa dei rilievi da parte delle forze dell'ordine.