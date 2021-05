Si ritorna a parlare del nostro camposanto: dopo la denuncia dei ripetuti furti ai danni della tomba del padre di una nostra giovane concittadina sono fioccate al nostro indirizzo ulteriori denunce, riguardanti sempre furti e non solo.

Alcune colpiscono molto: per esempio, lo zio di un giovanissimo deceduto racconta come siano state trafugate, nel giro degli ultimi 6 mesi, orchidee, rose, girasoli, piante fiorite e per giunta un rosario.

Ma poi viene rubato davvero di tutto: dai portavasi agli oggetti personali, perfino le immaginette sacre con preghiere dedicate ai defunti.

A queste lamentele, si accompagnano quelle sull’incuria in certe zone del cimitero: una battuta di una lettrice accompagna le foto che trovate in gallery. «Tra un po’ nel campo 13 raccoglieremo rucola e cicorie: ma è possibile lasciare in questo stato di “abbandono” queste zone?».

Lo ribadiamo, la visita ai defunti è una pratica antica come l’uomo, che sente il bisogno di mantenere un contatto con i propri cari, nella speranza un giorno magari di rincontrarli. Scavare nella ferita con comportamenti così incivili è degno del peggiore biasimo.