Ritrovato il furgone Oltre Sport in contrada Puro Vecchio sull'Trani-Andria

Solo danni meccanici al mezzo, cruscotto e parte anteriore divelta nel tentativo di mettere in moto il furgone che è stato probabilmente anche trainato per portarlo all'esterno del parcheggio presso il quale era custodito. Le carrozzine, i palloni speciali e tutte le attrezzature integre e al loro posto. Così si presenta davanti agli occhi lucidi di Sante Varnavà, presidente di Oltre Sport e dell'allenatore giunto subito dopo sul posto.

Sono stati allertati dai carabinieri intorno alle ore 21, quando in località Puro vecchio, in una strada complanare alla Trani-Andria, è stato ritrovato il furgone rubato nottetempo. I ragazzi nella giornata di domani avrebbero dovuto raggiungere Jesolo perché cinque atleti dell'associazione sono stati convocati per le Nazionali dei Powerchair Sport dal 13 al 16 maggio.

Il ritrovamento è stato accolto con estrema gioia da tutti i ragazzi ma oseremmo dire da tutta la città per circa 12 ore è stata in balìa di una esposizione mediatica per un furto che ha intaccato il sogno dei ragazzi: "Mettetevi una mano sulla coscienza e restituiteci furgone e carrozzine per permettere ai nostri ragazzi di partire e non perdere questa grande opportunità” scrivevano sulla loro pagina Facebook. Durante la giornata tanti hanno espresso solidarietà e si sono uniti all'appello per far restituire il furgone, da Michele Emiliano a Checco Zalone.