Hub vaccinale chiuso per l'intero pomeriggio di oggi e domani

Sorpresa tra alcuni cittadini che si sono recati presso l'hub vaccinale di Andria, nel quartiere San Valentino, questo pomeriggio e lo hanno trovato chiuso. Trattasi di cittadini che avevano la prenotazione per questo pomeriggio e che adesso non sanno quando potranno sottoporsi al vaccino anticovid.

Un cartello avvisa che l'Hub vaccinale resterà chiuso anche domani pomeriggio (sabato 15 maggio). Le dosi di vaccino sono terminate.

Solo alcuni dei commenti ricevuti dalla nostra redazione da parte dei cittadini: «Ho lasciato il lavoro per accompagnare una mia parente che aveva la prenotazione del vaccino quest'oggi, ma ci ritroviamo con la struttura chiusa e l'incertezza sulla prossima data "sicura" onde evitare di dover nuovamente prendermi un permesso dal lavoro che risulterebbe pressocché inutile».

«Spiegatemi a cosa serve prenotare la vaccinazione con data e ora, poi andare all'hub di S Vaentino e sentirsi dire: non ci sono vaccini vieni fra due settimane. Come si recitava in un datato film: sono solo chiacchiere e distintivo».

«Mio marito, cardiopatico, sta ancora aspettando. Gli hanno rinviato la prenotazione già due volte. Perché si sbandiera tutta questa efficienza se poi le fasce deboli sono ancora in attesa?».

L'aggiornamento: appena mezz'ora fa (ore 18) sono state consegnate ad Andria nuove dosi vaccinali, nonostante ciò resta confermata la chisura dell'hub vaccinale per domani pomeriggio. Le dosi appena arrivate serviranno per garantire l'attività di domattina e garantiranno le vaccinazioni a partire da lunedì 17 maggio (l'attività è sospesa per riposto settimanale nella giornata di Domenica). La metà delle dosi ricevute andrà ai medici di medicina generale (circa 8mila dosi) che potranno garantire la vaccinazione ai soggetti vulnerabili ed estremamente vulnerabili.