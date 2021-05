Un tour tra Andria, Trani, Alberobello e le altre perle di Puglia: lo stilista dei vip di origine andriese Domenico Vacca ospita in questi giorni una vera star di Hollywood, Michael Nouri, tra i protagonisti del famoso film "Flashdance" e impegnato nelle riprese di Devils a Roma.

Nouri è solo una delle tante celebrità che hanno un rapporto strettissimo con Vacca, ormai egli stesso una star dell'alta sartoria italiana negli Stati Uniti.

La storia di Domenico Vacca costituisce l’esempio di come la dedizione e il talento, combinandosi tra di loro, siano la combinazione migliore per diventare famosi per merito: nato ad Andria 45 anni fa, da Michele, il compianto prof. di Educazione Fisica dell’ITES “E. Carafa”, e in una famiglia affermata nel mondo della moda, Domenico intraprende gli studi giuridici e diventa avvocato.



Già negli anni ’90 si trasferisce a New York e inizia a lavorare in un prestigioso studio legale, Baker & McKenzie. Tra i suoi clienti, rientra Luigi Borrelli, il noto stilista napoletano: Domenico compie allora il salto di qualità, diventando partner dell’influente designer made in Italy e curandone il lancio negli Usa. L’obiettivo è quello di far incontrare la fascia più alta del mercato americano con il meglio della sartoria e della produzione italiana e ci riesce, aprendo diversi negozi in varie città degli Stati Uniti.

Lo stilista ha vestito celebrities del calibro del premio Oscar Forest Whitaker, Dustin Hoffman, Pierce Brosnan e tantissimi altri.

Nel corso degli ultimi anni, Domenico ha fatto conoscere la Puglia alle star di Hollywood che, come dimostrano le immagini, se ne sono innamorate. A breve dovrebbe inaugurare un hotel a 5 stelle a Trani, che ha costituito anche il set degli shooting di una campagna pubblicitaria. Un ottimo volano per far ripartire il turismo, tanto provato da questo anno e mezzo di pandemia.