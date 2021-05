La Puglia (non) ti vaccina, chiuso fino a mercoledì l’hub vaccinale di San Valentino

Ancora una chiusura improvvisa per l’Hub vaccinale di San Valentino ed una ulteriore battuta d’arresto alla vaccinazione di massa dovuta alla carenza di dosi vaccinali. Confusione generata ulteriormente dalla decisione di anticipare parte di coloro che appartengono alla classe 60-69 che originariamente era stata spostata dal 16 al 18 maggio.

Tenere aperto il centro vaccinale, quand’anche fossero garantite poche dosi rispetto a quelle che si potrebbero erogare nell’arco temporale di un giorno (circa 1000) costa non poche migliaia di euro all’Asl Bt e, nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse umane, la scelta di chiudere l’hub è l’unica soluzione allo spreco di risorse pubbliche.

Peccato, però, per tutti i cittadini che pur avendo ottenuto la prenotazione in questi giorni non siano stati opportunamente avvisati circa la chiusura, evidentemente, nell’impossibilità di garantire loro una data certa. «Oggi toccava a me fare il vaccino, ma come potete vedere l'utenza viene liquidata con un semplice pezzo di carta» - commenta una nostra lettrice. Speriamo soltanto che il vento di questi giorni non spazzi via il foglio affisso al cencello d'ingresso dell'hub di San Valentino.

Permangono dunque problemi generali circa la programmazione delle dosi somministrazioni.

L’Hub vaccinale resterà chiuso dunque nei giorni 17, 18 e 19 maggio. Riaprirà, si spera, giovedì 20 maggio.