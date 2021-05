"Scacco matto" al re degli assalti ai portavalori: il plauso della Sindaca e del Prefetto Bat

«Il plauso ed il grazie delle istituzioni comunali andriesi e della comunità per i magistrati e gli uomini del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per i risultati ottenuti nella difficile operazione di sequestro, conclusa in città, sul patrimonio del pluripregiudicato andriese, Giuseppe Magno». Li esprime la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, sottolineando che «l'attività di indagine, ed i provvedimenti della magistratura, hanno consentito di colpire una fetta importante di economia sommersa del territorio, economia illegale che rende complicata, difficile e sbilanciata quella leale, con danni per tutta la comunità e la sua ricchezza lecita. Il plauso ed il grazie vanno, ancora una volta, ai Magistrati e ai Carabinieri dei quali, qualche settimana fa, avevamo apprezzato l'impegno assicurato, dal Nucleo Operativo della Compagnia di Andria, nel sequestro di armi e droga scoperti a Canosa di Puglia. Anche in quel caso la comunità aveva espresso, per il mio tramite, la sua gratitudine, come è avvenuto pure in occasione del recente sequestro dell'arsenale di armi da guerra scoperto in una villetta nell'abitato andriese, con una mia nota al Questore di Bari per l'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato del capoluogo regionale.

In tutte queste operazioni, solo per citare le ultime in ordine di tempo, è evidente la professionalità investigativa, la dedizione e determinazione - conclude la Sindaca Bruno - con le quali le Forze dell'Ordine compiono il loro dovere e segnalano, una volta di più, la necessità di presidiare il territorio, al massimo delle risorse umane e strumentali, per stanare tante situazioni di malavita e malaffare».



«Un grande plauso ed un sentito ringraziamento alla Magistratura ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, guidato dal Gen. Fabio Cairo, per la brillante e complessa operazione che ha consentito di sequestrare ad Andria il patrimonio immobiliare e finanziario del pluripregiudicato Giuseppe Magno» Lo dichiara il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, dopo l’operazione ad opera dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Bari, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 80 milioni di euro nei confronti di un elemento di spicco della criminalità locale, contiguo a consorterie mafiose operanti sul territorio.

Lo scorso anno la Prefettura di Barletta Andria Trani aveva inoltre emanato un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda agricola chiaramente riconducibile allo stesso Magno.

«È sempre forte l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un territorio particolarmente esposto alle infiltrazioni delle organizzazioni malavitose nell’economia legale – ha aggiunto il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante -. La nostra riconoscenza va a tutti gli uomini delle Forze dell’Ordine che stanno fronteggiando la criminalità con straordinario impegno, professionalità e senza sosta, ottenendo brillanti risultati come quello odierno».