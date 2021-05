Raccolta rifiuti a singhiozzo, un'esercente: «Paghiamo per avere un servizio incompleto»

Una denuncia che riguarda diversi episodi: è quella di una esercente nel centro città, che denuncia la raccolta "a singhiozzo" dei rifiuti all'esterno della sua attività commerciale.

«Oggi (ndr ieri) - scrive la signora - non sono passati ma sicuramente domattina verrano perché il titolare del negozio accanto ha contattato la Sangalli: gli è stato detto che se capita di nuovo dobbiamo contattare loro e provvederanno il prima possibile, nel frattempo oggi il negozio a fianco ha rimesso dentro la pattumiera. Io assolutamente non posso perché è veramente poco igienico». Un servizio a intermittenza che penalizza soprattutto alcune tipologie di attività che sono costrette a tenere fuori la spazzatura proprio per motivi igienici, ma che nel centro città, dove spesso i marciapiedi sono stretti e poco agevoli, costringe i genitori con passeggino o i disabili in carrozzina a manovre scomode e pericolose per scendere dal marciapiede ed evitare il sacco non ritirato dalla Sangalli.

«É la solita solfa: noi paghiamo per poi avere disservizi, rinchiudere nuovamente le immondizie e sperare che il giorno dopo su sollecito passino. Ma non dovrebbe essere assolutamente così: esattamente come tutti, noi abbiamo diritto a mantenere pulito e decoroso il marciapiede che costeggia i nostri negozi, non a patire la pena di questo servizio a intermittenza».