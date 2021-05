Incidente stradale sulla ex S.P. 43 "Andria-Troianello-Montegrosso" stamattina alle ore 9:30 circa.

Un'autovettura FIAT 500, condotta da una 35enne, proveniente da Andria e diretta verso Montegrosso, giunta all'altezza del Km 1+850, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver urtato un muretto si è ribaltata sulla carreggiata.

La donna è stata soccorsa dapprima da alcune persone che si trovavano nelle vicine ville e poi dal personale sanitario del 118, giunto a bordo di autombulanza, che l'ha trasportata in codice rosso, per dinamica, al Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, i cui agenti hanno rilevato l'incidente stradale, provveduto alla regolazione del traffico sull'arteria stradale fino al termine anche delle operazioni di rimozione del veicolo gravemente danneggiato e alla pulizia della strada.

Al momento non è stata ancora definita la prognosi della giovane conducente ma dalle notizie apprese dal Comando di Polizia Locale non dovrebbe aver riportato lesioni gravi.

La ex S.P. 43 si conferma ancora una volta una strada pericolosa, sulla quale è necessario procedere a velocità moderata, soprattutto da quando è interessata dalla mole di traffico deviato dalla ex S.P. 231 per i noti lavori in corso.