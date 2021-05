Donna con problemi derisa e sbeffeggiata in piazza: un "ritorno alla normalità" che puzza di marcio

Ciò che è accaduto ieri sera in piazza Catuma è l'ennesima dimostrazione di quanto da questa pandemia si sia imparato poco e niente e si sia usciti peggiori di prima.

Come dimostrano i vari video circolati su chat e social è bastato il "ritorno alla normalità" per portare alla luce vecchi problemi, come quello dell'emarginazione di persone affette da patologie psichiatriche.

Infatti, per l'ennesima volta, una donna, il cui stato di salute è noto a tutti, è stata derisa, accerchiata e ripresa nella piazza centrale della città mentre defecava accanto a un albero. Ciò ha portato i molti avventori a creare un grande assembramento, tra l'altro vietato in questo periodo, che ha preferito fare battute e inveire contro la donna, invece di tenderle una mano e aiutarla, o comunque di interessarsi "umanamente" alla situazione. Quand'è che abbiamo smesso di interessarci alle persone pur di pubblicare un post sui social e ottenere like?

Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per porre fine allo "spettacolo" andato in scena e portare via la donna che si spera possa ricevere tutti gli aiuti e le cure del caso, perché lo Stato, oltre che "punire", dovrebbe essere vicino a chi soffre.

Ciò che è successo ieri denota, ancora una volta, lo scarso senso di comunità di alcuni cittadini andriesi che porta, inevitabilmente, a ricadute sull'intera città. Infatti, gli assembramenti creati di certo non fanno bene alle attività commerciali che provano a ripartire dopo le difficoltà affrontate in questi mesi, così come l'atteggiamento da bulli tenuto nei confronti della donna di sicuro avrà conseguenze negative sulla stessa e su tutti coloro che, di sicuro non per scelta, sono affetti da patologie che li portano a porre in essere "atti osceni in luogo pubblico".

Pensavamo di raccontare un "ritorno alla normalità diverso", invece, ci duole constatare che nulla è cambiato e che ci aspetta una dura ripresa se questi sono i primi passi mossi verso la tanto agognata libertà.