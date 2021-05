Grave incidente stradale su Via Canosa in corrispondenza dello svincolo per la S.P. 231 direzione sud.

Nel primo pomeriggio, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi, un motociclo Yamaha guidato da un 33enne andriese si è scontrato frontalmente contro un'autovettura Alfa Romeo 156 SW guidata da un 50enne bralettano.

A seguito del terribile impatto, il motociclista è stato sbalzato al suolo riportando gravi lesioni per le quali la prognosi è riservata, come dichiarato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria presso il quale il malcapitato è stato trasportato dall'autoambulanza del 118 intervenuta sul posto, unitamente ad una volante della Polizia di Stato e una gazzella dei Carabinieri.