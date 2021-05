Ancora un giro di vite sulle biciclette elettriche, con un'azione congiunta di Polizia Locale, Carabinieri e con un mezzo del Ministero dei Trasporti per verificare le caratteristiche dei mezzi: a darne notizia è l'Assessore Pasquale Colasuonno.

«Ieri altro giro altra corsa.

Nuovo posto di blocco per controllare le bici elettriche, in collaborazione con la Motorizzazione. 16 mezzi controllati, 3 sequestrati e diversi multati.

E non è una cosa che dico con gioia perché constatare tutto questo agire oltre le regole non è bello. Lo faccio con senso del dovere, lo stesso che c’impone di andare avanti in questa battaglia contro l’uso improprio di questi mezzi, pur nel limite delle nostre possibilità».