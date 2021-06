Sant'Agostino: la statua della Madonna del Buon Consiglio cade durante la processione

A conclusione del mese mariano, ieri sera, presso la parrocchia di Sant'Agostino si sarebbe dovuta svolgere una mini processione della Madonna del Buon Consiglio. La statua della Vergine con in grembo Gesù Bambino, però, ha cominciato a traballare dopo aver superato i gradini del sagrato della chiesa.

Alcuni presenti sarebbero riusciti a mettere in salto la statua della Madonna, mentre la statua di Gesù Bambino è caduta rovinosamente a terra sotto gli occhi spaventati e stupiti dei fedeli che partecipavano all'evento religioso. Nonostante gli sforzi, i portatori non sono riusciti a tenere in equilibrio la statua.

Un mese non proprio felice per l'iconografia della nostra città che interessa due grandi "fedi": quella del calcio, che ha visto lo sgretolamento delle statue presenti sul portale monumentale dello stadio comunale, e quelle religiosa con il fatto accaduto ieri.



Si spera che tali episodi siano solo legati alla casualità e non siano segnali premonitori di altre "cadute".