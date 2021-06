Ancora un incendio divampa ad Andria, questa volta in fiamme un capannone nei pressi di via Barletta

Ancora un incendio nella nostra città: intorno alle 13, infatti, le fiamme sono divampate in un capannone industriale nei pressi di via Barletta, prima del casello autostradale.



Pare che nel capannone fossero presenti contenitori di olio usato, filtri di carta e cellulosa. Per le lunghe e difficili operazioni di spegnimento, conclusesi poco prima delle 16, sono arrivate da Barletta due squadre di Vigili del Fuoco con un'autobotte.

Sul luogo sono accorsi anche i Carabinieri per le indagini e la Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona.



L'alta colonna di fumo è rimasta visibile a lungo anche dalla tangenziale di Andria.