Ci lascia Michele Matarrese: il cordoglio della Sindaca

«Ci lascia Michele Matarrese, presidente storico del gruppo CON. Un andriese caro a tantissimi.

Costretto da un incidente su una sedia a rotelle, ha trasformato la sua tragedia in un percorso di amore per gli altri.

La sua semplicità, la sua capacità di costruire ponti, la sua caparbietà e bontà restano in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sul proprio percorso di vita.

Grazie Michele per il tuo esempio, per la tua grandissima dignità nella sofferenza. Grazie per il tuo essere stato sempre innamorato della vita, nonostante tutto. Grazie per i sorrisi e i consigli che ci hai dispensato, insegnandoci a non prenderci mai troppo sul serio.

La città perde un cittadino esemplare. Il mondo associazionistico e il suo amato gruppo CON ereditano la sua testimonianza di amore e servizio, con l'impegno, da ora in avanti, a moltiplicarla ancora.

Ciao, carissimo Michele».