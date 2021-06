Auto schiacciata da tir contro guard-rail tra Bisceglie e Trani: donna ferita trasportata al Bonomo

Un impatto tremendo tra un mezzo pesante ed un'autovettura stamane poco dopo le 7.30 sulla 16 bis direzione nord, qualche centinaia di metri dopo l'uscita Bisceglie Nord. Viva per miracolo la donna a bordo della autovettura completamente schiacciata. Sul posto i Carabinieri ed alcune squadre operative dei vigili del fuoco oltre ad un'ambulanza del 118. La donna è stata trasportata al Bonomo di Andria dove è stata classificata in Codice 3, quello che non richiede un intervento immediato.

L'Anas ha precisato che il sinistro ha coinvolto un veicolo e un mezzo pesante. Il traffico viene deviato con uscita obbligatoria Trani Capirro in direzione Sud e Bisceglie Nord in direzione Nord.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.