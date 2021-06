Pranzano in un ristorante di Bisceglie e in 8 finiscono all'ospedale

Otto persone, tutte di Minervino Murge, sono ricoverate dallo scorso 2 giugno in ospedale ad Andria dopo un pranzo in un ristorante a Bisceglie.

Non è possibile fare il nome del ristorante perché al momento non è stata ancora accertata la relazione diretta tra il pranzo e lo stato di salute degli avventori. Secondo alcune indiscrezioni, gli otto si sarebbero sentiti male dopo aver mangiato una tartare di tonno crudo e frutti di mare. Uno dei clienti, in particolare, sarebbe svenuto all'interno del locale tanto da dover essere trasportato al pronto soccorso di Bisceglie in ambulanza. Poi, via via è toccato agli altri manifestare sintomi di mal di pancia e diarrea. Tanto da spingerli a passare dal pronto soccorso di Andria, dove sono stati visitati e costretti al ricovero.

Le loro condizioni non sono, ovviamente, preoccupanti. Ma sono ancora ricoverati al Bonomo. Si attendono nuovi sviluppi.