Sale la "febbre" per l'evento calcistico rimandato di un anno a causa del Covid: avranno inizio oggi gli Europei di calcio per la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini che sfiderà la Turchia di Demiral e Calhanoglu.

Immancabili sui balconi degli andriesi le bandiere italiane, che stanno sventolando per testimoniare il supporto alla squadra che rappresenta la nostra nazione in un clima di trepidazione per un match che segna l'inizio della competizione.

Il tricolore sventola a poco più di un anno da quando gli andriesi e tutti gli italiani lo avevano eletto a simbolo della lotta contro il covid: ora, in questo graduale ritorno alla normalità, sta colorando di verde, bianco e rosso le nostre strade.