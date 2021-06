Randagio ucciso con arma da fuoco nei pressi di Montegrosso: indagano i Carabinieri

Rinvenuto negli scorsi giorni dalle Guardie zoofile di Fareambiente durante un’operazione di vigilanza zoofilo-ambientale, in Località Montegrosso nel territorio di Andria, un cane privo di vita, probabilmente a causa delle conseguenze dell’azione di qualche sconsiderato che, a quanto sembrerebbe, avrebbe fatto uso di un’arma da fuoco, avendo riscontrato, da una sommaria ispezione esterna, una ferita sul corpo della povera bestia.

Il rinvenimento è avvenuto al ritorno dal servizio di vigilanza zoofila di FareAmbiente per informare e sensibilizzare in particolare i titolari delle aziende agricole e zootecniche all’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela animali ai sensi dell’art 6 comma II della Legge n. 189/2004 e della Legge Regionale del 7 febbraio 2020 n. 2 relativa alle norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

Dal recente esame del microchp il cane randagio risulta appartenere al Comune di Minervino Murge che, in queste ore, formalizzerá la denuncia presso il comando dei Carabinieri al fine di dare il via alle indagini che, stando alle prime ipotesi, si concentreranno tra i residenti di Montegrosso.