Ombre sul "Bonomo", una donna denuncia: «Io, vittima di terribile violenza ostetrica»

A distanza di una settimana esatta dalla pubblicazione di una lettera di ringraziamento indirizzata agli operatori dei reparti di Ostetricia e Pediatria del "Bonomo", riceviamo e pubblichiamo una lettera di tenore completamente opposto, un caso singolo che però getta luce su un problema complesso. É quella indirizzataci da una giovane donna che, alle prede con i terribili dolori del parto, denuncia di essere stata vittima di violenza ostetrica da parte di alcuni operatori.

Il tema è uno dei tabù più antichi del mondo: voi che direste se vi capitasse di subire tagli chirurgici a tradimento, senza anestesia, nel corso di un intervento di natura ortopedica? Scoppierebbe uno scandalo: cosa che invece non accade, se non molto raramente, se la cosa avviene in ostetricia. Un fenomeno diffusissimo nel mondo ma di cui si parla poco, motivo per cui quasi nessuno lo conosce finché non ne diventa vittima, nel momento in cui diviene mamma. Non è vero che siccome è sempre stato "così", dal biblico "Donna, partorirai con dolore", allora tutto deve essere accettato: non funziona così negli altri reparti, perchè dovrebbe in ostetricia? E nel momento del parto, così delicato? Oggi diamo voce a una storia che però ne riverbera altre, in tutto il mondo, e che vuole essere una prova di coraggio per sfondare un muro di diffidenza e disinteresse.

La strada per riconoscere il problema e risolverlo è ancora molto lunga. E parlarne è un primo passo, soprattutto per chi non ne ha parlato prima e per sensibilizzare tutti coloro che si trovano in reparti così "delicati".

«Sono una giovane donna che 2 mesi fa ha dato alla luce il suo primo bambino, l’amore della vita. Il giorno della sua nascita, essendo alla mia prima gravidanza, non avevo idea di cosa aspettarmi, di come sarebbe potuta andare... Ero certa che avrei sofferto tanto, che avrei vissuto un dolore fisico inimmaginabile, ma non ero altrettanto preparata al dolore psichico, mentale, al morale messo letteralmente sotto terra e alla mia dignità calpestata senza motivo!

Nel reparto di Ostetricia dell’ospedale “Bonomo” di Andria, la maggior parte del personale svolge il proprio lavoro con cuore e passione, empatizzando con i pazienti e facendoli sentire in buone mani, cosa non di poco conto, soprattutto in questo delicato periodo di pandemia. Eppure nel marzo 2021, ancora in piena emergenza sanitaria, non solo ho dovuto partorire sola, senza il mio compagno e la mia famiglia a gioire con me del lieto evento, ma ho avuto anche la “sfortuna” di rapportarmi con quella minoranza “marcia” di personale che il proprio lavoro lo svolge senza un briciolo d’amore e comprensione, come pratiche da sbrigare in ufficio il prima possibile. Ció che ho vissuto ha del surreale e non puó, ma soprattutto non deve accadere ancora nel 2021! È ora che la violenza ostetrica diventi un grave reato punibile legalmente, e che, soprattutto, si cominci a fornire mezzi per denunciare questa gente senza rispetto, a tutela di mamme, neonati e del loro primo incontro, affinché un momento così delicato ed indimenticabile resti tale e non si trasformi nel peggiore degli incubi!

Il mio bambino è nato in piena notte: probabilmente l’equipe di quella sera aveva più voglia di andare a dormire che restare ad assistermi, e sarebbe stato uguale senza la loro presenza, perchè nonostante li avessi attorno, mi sono sentita ancora più sola. Non so come renderlo a parole, ma il senso di solitudine era tangibile quella sera, percepivo che l’ambiente non sarebbe stato "familiare". Ed infatti le mie sensazioni hanno trovato conferma di lì a breve. Ho richiesto una mano da stringere all’inizio del travaglio, perchè cominciavo ad essere impaurita, ma sono stata liquidata per tutto il tempo con un “sei solo all’inizio, vedrai ancora”; ho chiesto di porgermi il telefono, lasciato in camera, per avvisare la mia famiglia che finalmente, dopo un intera giornata di induzioni, qualcosa si stava "muovendo", ma anche questo mi è stato negato con un “a breve torni in stanza e te lo prendi da sola, perchè stai bene”.

Ed infatti proprio in quella stanza mi hanno fatto trascorrere gran parte del mio travaglio piegata in due nel mio letto col lenzuolo tra i denti, cercando di non urlare e trattenermi nel dolore per non disturbare la compagna del letto accanto e non spaventare la sua bimba. Ho chiesto se la mia dilatazione fosse buona o mancasse ancora molto, ma la frase di "incoraggiamento" era sempre la solita: "la strada è ancora moolto lunga..." (Eppure il bimbo è nato meno di tre ore dopo). Vedevo le flebo scorrere alla velocità della luce, le mie contrazioni ormai non avevano più pause, avevo il fiato corto, non riuscivo più a respirare. Sono quasi certa stessero facendo il possibile per accelerare i tempi!

Il resto del travaglio è trascorso anche peggio: attaccata costantemente al tracciato, senza possibilità di muovermi, di cercare una qualunque posizione che mi desse sollievo dalle contrazioni (come indicatomi nel corso preparto) ma soprattutto senza capirne la motivazione, in preda al dubbio che il mio bimbo fosse sofferente ma con un’unica immancabile costante: la completa assenza di alcunchè supporto. Non potevo chiedere, esprimermi, confrontarmi, chiedere conforto, aiuto, spiegazioni, ero sola e lo sono stata per tutto il tempo!

Mi è stato fatto un clistere senza preavviso e sono stata mandata in bagno sola sulle mie gambe, sempre nel pieno delle contrazioni le quali mi impedivano di reggermi in piedi, perchè “stai combinando un casino!”. Mi è stata fatta episiotomia - un'operazione chirurgica che consiste nell'incisione chirurgica del perineo e della parete posteriore della vagina per allargare l'orifizio vaginale - senza informarmi, senza chiedermi nè spiegarmi. Ma ciò che è peggio, sono stata derisa e insultata durante la fase espulsiva, colpevole di non “saper fare”, di non essere in grado di ascoltarle e seguirle... E ripeto, derisa e insultata! Se solo fossero state meno violente e più delicate!

Alle 3:25 il mio bimbo nasce. Lo portano via immediatamente, senza farmelo vedere nè toccare. Lo hanno tenuto al nido fino al termine del turno e ho potuto godermi il suo profumo solo alle 7 del mattino. Avrei voluto tanto una foto con lui sul mio petto...

Hanno iniziato a suturarmi già prima prima dell’anestesia, senza aspettare che facesse un minimo effetto per evitarmi altro dolore, e contemporaneamente prelievo... Niente lacrime di gioia, nessuna faccia amica. Ma non doveva essere il momento più bello della mia vita?!

Fare l’ostetrica non è un lavoro ma una dedizione. Sono stata privata del momento più magico della mia vita, perché non tornerà più e di esso conserverò solo il ricordo di una notte da dimenticare! Siete state eccellenti solo nel calpestare la mia dignità ed il mio pudore, ma quel che è peggio mi avete fatto credere per giorni e giorni a seguire, che tutto ciò fosse “normale”! Ma l’incapace non sono io, e adesso lo so!



A mai più».