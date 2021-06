Bici contro auto in via Malpighi: 16enne ferito trasportato al Bonomo

Un brutto incidente si è verificato stamane, quando erano circa le ore 9.00, in via Malpighi all’incrocio con via Vignale. Un'autovettura, Lancia LIbra SW, condotta da un 80enne ha urtato contro una bici su cui viaggiava un ragazzo 16enne.

A seguito del violento urto il giovane è finito contro il parabrezza dell'auto riportanto diverse lesioni per cui è stato necessario trasferirlo in codice rosso con l'ambulanza del 118 al Bonomo dove attualmente è ricoverato.

Sul posto sono giunti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi del sinistro stradale ed accertare eventuali responsabilità circa la mancata precedenza all'incrocio che avrebbe causato l'incidente.