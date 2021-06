In questi giorni di forte caldo, numerose sono le segnalazioni giunte in redazione in merito alla presenza di animali ed insetti poco graditi avvistati sia in centro che alla prima periferia cittadina. In particolare un nostro lettore ci ha inviato diverse foto che testimoniano il proliferare di blatte e scarafaggi che riescono ad uscire da tombini non "murati" artigianalmente con lo scotch.

Questi animali, insieme a ratti e topi, possono rappresentare un rischio consistente per la salute umana, soprattutto per persone più cagionevoli. Come riferisce un recente studio pubblicato dall'OMS, questi animali sono bacini di riserva di malattie trasmesse all’uomo, le cosiddette malattie zoonotiche. Il controllo sulla loro presenza è assolutamente urgente e necessario, come è altrettanto urgente intervenire per ripristinare l'igiene nella città, anche punendo un po' più severamente i cittadini che abbandonano i rifiuti senza pensare che, con il caldo afoso di questo periodo, proliferano le presenze indesiderate.

L'abbandono di rifiuti infatti contribuisce a far avvicinare dalla campagna tanti animali, non troppo graditi, con tutti i problemi che ne derivano.