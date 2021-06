Ancora fiamme tra le sterpaglie, questa volta tra via Stazio e via Marco Anneo Lucano

Ancora fiamme tra le sterpaglie: dopo la lunga serie di episodi registrati negli scorsi giorni, questa volta l'incendio è divampato in via Stazio, all'incrocio con via Marco Anneo Lucano. Il fuoco si è propagato velocemente e ha raggiunto anche una certa altezza.

Oltre alle fiamme, anche il fumo ha invaso la zona: infine sotto le sterpaglie bruciate, sono visibili alcuni rifiuti che sicuramente, bruciando, avranno rilasciato sostanze nocive.

Un problema che non accenna a risolversi, nonostante i tanti appelli alla cittadinanza a evitare comportamenti irresponsabili e pericolosi.