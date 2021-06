Ricercatrice andriese muore vittima di un incidente a Lisbona

Una notizia che ha lasciato tanti sconcertati: una nostra giovane concittadina, Patrizia Paradiso, 37 anni, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella capitale del Portogallo, Lisbona. Ancora da chiarire la dinamica del tragico sinistro, forse un impatto con un'auto fatale alla giovane alla guida di una bicicletta.

Brillante ricercatrice in Ingegneria dei materiali, con una tesi su “Strategies to improve the drug release performance of hydrogels for therapeutic soft contact lenses”, presso l’Instituto Superior Técnico, viveva da anni proprio a Lisbona.

I familiari si trovano ora nella capitale per le tristi pratiche legate al decesso.



A tutta la famiglia e le persone care, le condoglianze della redazione di AndriaLive.