Ha vinto contro il covid, Michele torna a casa: «Riscoprire la bellezza e la fragilità della vita»

É il 23 aprile 2021: i sintomi sono chiari e il respiro si fa corto, per Michele non c’è alternativa se non quella di un ricovero urgente per covid19. Viene trasferito con ambulanza del 118 al "Dimiccoli" di Barletta e lì, nel covid hospital, passerà 30 lunghi giorni, molti dei quali in terapia intensiva: si arriva anche alla tracheotomia che, solitamente, nei soggetti con infezione da Coronavirus viene eseguita come estrema ratio nei casi più gravi di insufficienza respiratoria.

«Non ricordo molto dei giorni più critici, ma quel poco è sufficiente a farmi dire a tutti che il mostro invisibile ha davvero messo a dura prova il mio fisico. Ho in mente i numeri, le persone che, soprattutto nei primi giorni di degenza, non ce la facevano. Ricordo gli abiti che indossavo tagliati da dosso e cestinati. Ero nudo e solo. Tante volte si è parlato dei sanitari che, come marziani, entravano nei reparti. Oggi vorrei tanto poterli ringraziare uno ad uno. Abbinare un volto a quelle voci camuffate dai dispositivi di sicurezza, che poi erano le sole che potevano sollevarci l’umore».

Michele è arrivato in ospedale, nessuna comorbidità pregressa. Ha sempre goduto di buona salute, non era in sovrappeso, eppure il virus lo ha avvolto tra le sue spire: «Mi prenderei in giro se volessi cercare una situazione certa in cui ho contratto il virus, a dimostrazione che l’allerta non bisogna perderla mai».

Dopo trenta giorni, la gioia e la paura: «Mi dicono che la fase acuta l’ho superata: fuori ormai dalla terapia intensiva, e fortunatamente negativizzato, necessitavo di esser trasferito in una struttura che potesse rimettermi in sesto. Sono in attesa di un’ambulanza che dal "Dimiccoli" mi trasferirà al centro di riabilitazione "Vita" di Cerignola, mi assale un misto di ansia e di preoccupazioni: lì, in quel momento, ho avuto paura di non farcela, mi mancava il respiro e accusavo dolori strani al petto. Era un semplice attacco d’ansia e fortunatamente un medico mi ha aiutato con uno spray a superare la mia dispnea. Giunto al centro di riabilitazione a Cerignola sono stato ricoverato altri 30 giorni e i continui e costanti miglioramenti hanno solo aggiunto gioia alla mia voglia di tornare a vivere, ad abbracciare i miei cari. Ho familiarizzato con molti degenti, ero il “giovanotto” con i miei quasi 50 anni e tante persone, soprattutto quelle più anziane, mi hanno fatto riscoprire la bellezza e la fragilità della vita stessa».

Sabato 26 giugno all’uscita del centro di riabilitazione c’eravamo Mariella, sua moglie, ed io, l’amico che assieme a tanti altri hanno seguito con apprensione e hanno fatto il tifo per Michele in questi due lunghissimi mesi che fortunatamente hanno avuto un epilogo felice.

A casa i suoi tre figli che non si aspettavano la gradita sorpresa. Mamma Mariella aveva detto loro che oggi, come ormai avveniva da un mese, doveva solo portare il cambio settimanale in struttura.

Oggi una tappa importante nella lotta di tutta la nostra nazione al Coronavirus, il giorno in cui le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie. Ma proprio oggi ci arriva una testimonianza forte, che ci sia da monito.

Questi giorni sono di Michele, dedicati alla sua famiglia e ai suoi cari. Sono i giorni in cui c’è tanto da raccontare e altrettanto da progettare. C’è da essere grati, sempre, alla vita e per questo rispettarla di più, tendendo all’essenziale e alle gioie vere, quelle che si contano sulle dita di una mano e che si tengono strette affinché tutti i santi giorni siano sereni.