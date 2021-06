Scontro tra bus di linea e auto sulla sp43, diversi i feriti

Ancora un incidente sulla sp43 in direzione Montegrosso: per cause in via di accertamento si è verificato uno scontro violento tra un bus di linea e una Fiat Panda, che si è ribaltata al limite della carreggiata.

Intervenute 3 ambulanze della Misericordia per prestare soccorso: diversi i feriti soccorsi sul posto, ben 3 trasferiti al Bonomo di Andria, di cui una donna in codice rosso. Nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli Agenti del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale di Andria e i Carabinieri.