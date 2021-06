Continuiamo a tenere alto il focus su storie che riguardano i nostri concittadini: ci è giunta la testimonianza particolarmente toccante di Maria, una donna andriese a cui hanno asportato una cisti a livello cerebrale in una posizione particolarmente pericolosa. E l'operazione è avvenuta al Bonomo di Andria, dopo un lungo peregrinare tra vari centri italiani: per questo Maria ci tiene a sottolineare l'alto livello delle cure prestate e l'eccellenza dell'equipe di Neurochirurgia.

«La mia storia - scrive Maria - è una per le quali si pensa spesso: "per questo caso devi affidarti al centro migliore, al centro più esperto, sicuramente devi andare al nord,non ti fare toccare qui perché non puoi scherzare, la testa, il cervello è già rischioso, figurati qui...". Già in tanti me lo hanno detto e quasi ci ho creduto e così sono andata in un centro specializzato che dista 240 km da qui, da un "professorone": questo professore mi ha detto che entro 30 giorni avrei avuto il ricovero vista l'urgenza e i sintomi che presentavo. I 30 giorni passano e per lui ero diventata un numero, non una paziente che aveva bisogno di aiuto, peggioravo ma silenzio totale. Vado allora a Milano da uno dei migliori professori di una famosa clinica specializzata, e con la rabbia torno giù perché la sua risposta è "non è di mia competenza".

La mia salvezza è stata una delle dottoresse più speciali ed competenti che io abbia mai conosciuto: avevo una cisti di 5 cm tra il cervello ed una membrana che mi stava portando via la vista giorno per giorno. L'ho conosciuta grazie al dott. Brandini, neurochirurgo che mi segue ormai da più di 20 anni, non solo un medico ma, come lo chiamo io, il mio "braccio destro" che mi guida in queste disavventure. L'intervento non è stato per niente semplice ma se non l'avessi fatto sarei diventata cieca ora, è una certezza.

La dottoressa Bruno mi ha ridato la vita, mi ha tolto le paure di non poter più vedere le mie amate albe, i colori della vita, mi ha portato gioia nel cuore e la ringrazierò per sempre...Con lei voglio ringraziare tutto il reparto di Neurochirurgia del Bonomo di Andria che, nonostante le restrizioni del covid, mentre le famiglie non potevano accedere ai reparti, loro per tutti sono la seconda famiglia, tanto che chi esce da lì va via anche con una lacrima di malinconia e mancanza. Ho avuto chi mi ha lavato e asciugato i capelli, chi era attento non cadessi mentre mi facevo la doccia, chi mi imboccava quando il mio fisico non poteva farlo. Francesco che mi ha tenuto la mano quasi tutta la notte subito dopo l'intervento ed è stato il mio Angelo custode... Infinitamente grazie a tutti: posso dire e mettere per iscritto che la neurochirurgia di Andria è un eccellenza nella nostra città»