Potenziamento della rete dei soccorsi in emergenza, sicurezza anche sui luoghi di vacanza. Con questi obiettivi oggi la ASL Bt presenta due progetti già sperimentati sul territorio che servono per dare maggiore sicurezza a residenti e vacanzieri. Ai piedi di Castel del Monte è già attiva una ambulanza India con infermiere a bordo che sarà garantita per tutto il periodo estivo, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il servizio è stato organizzato l'ultima volta nel 2019 quando gli interventi in totale sono stati 75: 10 in codice rosso, 5 in codice giallo e 60 in codice verde.

«Oggi presentiamo questo presidio di sicurezza in luoghi che ci auguriamo possano essere molto frequentati durante questo periodo estivo - dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt - il servizio garantisce assistenza ai visitatori, ai residenti della zona e naturalmente serve anche a decongestionare il pronto soccorso dell'ospedale di Andria».

«Questo è un presidio fondamentale dati i numeri dell'affluenza turistica che abbiamo sempre avuto e che ci auguriamo possa aumentare - ha detto Giovanna Bruno, Sindaca di Andria -: i turisti devono sentirsi accolti e tutelati».



Lungo la litoranea sabbiosa che va da Margherita di Savoia e a Barletta sarà attivo invece da domani primo luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 17, il servizio 118 con idromoto che consente intervento immediato e qualificato in mare in caso di malore.



Su tutto il territorio Bat al momento sono operative 16 ambulanze di cui 4 Mike (con medico a bordo) e 4 India (con infermiere a bordo). A questi mezzi si aggiungono 2 Victor con soccorritore e autista in supporto alle automediche di Trani e Andria. Le automediche sono presenti anche a Barletta e Trinitapoli. Le postazioni fisse medicalizzate sono poi attive a Canosa di Puglia e Trani.



Per tutto il periodo estivo saranno attive due ambulanze India a Castel del Monte e a Margherita di Savoia.