Un racconto pieno di sarcasmo quello che un residente nella zona di Largo Grotte ha affidato alle nostre pagine: lo scopo è denunciare lo stato di degrado in cui versa la zona, e per estensione gran parte del centro storico, "abbandonati" a se stessi.

«Attenzione, nel seguente racconto si fa largo uso di ironia e cinismo usato non per divertire: la lettura è quindi sconsigliata ad un pubblico impressionabile.

Iniziamo chiedendoci cos’è il ‘’degrado’’. Niente di più facile: è un processo di deterioramento dello stato delle cose. É anche vero però che, se a degradarsi è una parte della città, l’azione potrebbe essere reversibile.

La zona in questione comprende le strade che costeggiano il Largo Grotte, zona da poco semi riqualificata con nuovi giardini ripiantati. E fin qui va bene, ma volendola dire filosoficamente, spesso si pensa al fiore ma non alla terra in cui piantarlo.

Penso che sia sbagliato, anche solo pensare, di addobbare a festa un luogo, lasciando in giro l’immondizia.

Nel caso di Largo Grotte, arrivando si nota una piazza in fase di completamento, anche abbastanza carina, ma appena giri lo sguardo ci si può trovare faccia a faccia con gruppi di scarafaggi intenti nelle loro azioni giornaliere e, se si è più fortunati, nelle ore notturne, si può anche incappare in qualche roditore, che per grandezza potresti essere il maestro Splinter di ritorno da una missione con le tartarughe ninja.

Nelle foto è possibile ammirare l’opera realista, esposto ‘’Dal tramonto all’alba’’,nei pressi del Largo Grotte, dell’artista pluripremiato Lo Scaravaggio.

Vane sono state le segnalazioni inviate con la speranza di poter risolvere un serio problema di igiene stradale e non solo.

Qualcuno potrebbe definire il tragitto che va dalle stradine alla piazza, come una sorta di viaggio dantesco, con la differenza che non si arriva in paradiso, ma in una sorta di purgatorio dove è possibile trovare un parco giochi per bambini, che sembra più una punizione che uno spasso. I piccoli infatti possono ‘’non’’ giocare con le altalene invisibili, oppure ‘’non’’ farsi un giro sulla flotta di cavallucci a molla, di cui ne è rimasto solo uno che amo chiamare Generale Custer, o ‘’non’’ scivolare sullo ‘’scivolo affettapolpacci’’, fino ad arrivare alle aiuole dove una volta cresciuta l’erba, si aspetta che quest’ultima si tagli da sola.

Arrivati alla fine, dopo blatte, topi e parco giochi horror, ci si aspetta la morale del racconto, e come direbbe Aldo ‘’a volte dorme più lo sveglio che il dormiente’’.

Che significa? Direi niente, ed è perfettamente in linea con molte discutibili decisioni prese per un ipotetico recupero del Largo Grotte e del centro storico (di tutto il centro storico, e non solo la zona della movida) che, dati i tempi in cui viviamo, dovrebbe invece essere efficace e risoluto».