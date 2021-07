Il “gioco” vandalico estivo: automobili prese di mira da bande di ragazzini armati di bombe d’acqua

Qualcuno tra gli over40 forse ricorderà ancora il periodo risalente a circa 20 anni fa: l'Italia intera rimase attonita per la tragedia di Tortona, quando morì una giovane sposa a bordo dell'auto guidata dal marito che venne centrata da un sasso lanciato da un cavalcavia dell'autostrada Torino-Piacenza da un gruppo di ragazzi che si divertivano a lanciare massi per noia.

Nel panorama dei "divertimenti" senza cognizione di conseguenza, ad Andria non ci stiamo facendo mancare neppure dinamiche simili, come ci racconta una coppia di andriesi che vivono al nord, scesi solo per un weekend per visitare i parenti e presi di mira da ragazzini armati di bombe d'acqua ieri mentre attraversavano il sottopasso di via Bisceglie «All'improvviso siamo stati letteralmente bombardati e ci siamo spaventati tantissimo! Per fortuna abbiamo avuto la prontezza di non frenare o sbandare ma abbiamo parcheggiato poco vicino per cercare di capire cosa fosse successo.

Abbiamo scoperto di essere stati la terza autovettura vittima di questo trattamento: e se al nostro posto ci fosse stato chi per sterzare si fosse ferito o chi avrebbe fatto "fesserie" cercando gli autori del gesto?

Noi non abbiamo avuto il tempo e modo di esporre denuncia contro ignoti, come ci hanno consigliato le Forze dell'ordine da noi interpellate: la breve permanenza ad Andria non ci ha permesso di impegnare diverse ore per sporgere denuncia, ma abbiamo scelto di affidare alle pagine di un giornale il grido di allarme per un fenomeno che mette in cattiva luce la nostra città».

In realtà sono diverse le segnalazioni in tal senso: si tratterebbe di una banda di ragazzini che, come nei casi citati prima, forse per noia e per mancanza di stimoli "sani", agiscono con questi atti vandalici che si "acutizzano" nel periodo estivo. Bisogna intervenire subito per evitare che giochi senza senso sfocino, come la storia ci insegna, in eventi imprevedibili che, nei casi peggiori, diventano tragedie.