L'inciviltà degli andriesi peggior nemica del turismo: è quello che emerge dalle riflessioni di quanti si recano a visitare la nostra città e si trovano davanti a spettacoli come quelli tra la parete laterale della Cattedrale e Palazzo Ducale. Perché parliamo di inciviltà? Perché il perimetro dei due luoghi storici è stato transennato per evitare che i muri puzzassero di urina, visto che erano diventati la meta preferita di quanti, aggirandosi nei dintorni, non riuscivano a pensare di svuotare le loro vesciche in posti migliori di quello. A questo si aggiunge il "solito" problema dei rifiuti abbandonati (e ripuliti quotidianamente) e degli escrementi di animali lasciati in bella vista.

Ricordiamo un po' di storia: sull’attuale sito del Palazzo Ducale certamente in epoca remota, forse normanno-sveva, è esistito un palazzo che fu utilizzato dall’autorità civile che governava Andria.

Nel 1308 Beatrice d’Angiò, contessa di Andria, trasferì la sua residenza da Napoli ad Andria sposando il Duca Bertrando Del Balzo; agli sposi fu donata la Sacra Spina della Corona di Gesù Cristo. Beatrice, venuta in Andria, donò la reliquia al Capitolo della Cattedrale e, quest’ultimo, per riconoscenza, consentì la costruzione di un tronetto con relativa tribuna che collegava il Palazzo Ducale alla Cattedrale, per consentire alla famiglia di assistere alle funzioni religiose.

A metà del Cinquecento il feudo di Andria fu affidato al Duca Consalvo de Cordoba che, trovandosi in cattive acque, lo vendette al Conte di Ruvo Fabrizio Carafa. Quest’ultimo lo ristrutturò completamente ampliandolo nella dimensione planimetrica in stile tardo rinascimentale come oggi è possibile ammirarlo.

La costruzione della Chiesa Cattedrale dedicata all’Assunta sembra parimenti risalire ai Normanni, intorno al sec.XII, che sulla precedente Chiesetta paleocristiana del S.S. Salvatore o di S. Pietro (l’attuale Cripta) insediarono il nuovo luogo di culto. Nel 1350 la città venne distrutta da un esercito di mercenari, al seguito di re Luigi d’Ungheria. La Chiesa venne fatta riedificare e ampliare nel 1438 dal Duca Francesco II del Balzo (che ha il pregio anche di aver ritrovato le ossa del Santo Patrono della città S. Riccardo d’Inghilterra).

Due monumenti della nostra storia che, nonostante i ripetuti interventi della nostra redazione e le operazioni messe in atto dalla Curia, ultima delle quali il transennamento, non godono evidentemente del rispetto di una parte della cittadinanza: contro la maleducazione, l'incuria, l'ignoranza o il menefreghismo delle più elementari norme di cittadinanza, poco possono i controlli o gli interventi. Serve soprattutto una presa di coscienza e una rieducazione completa.