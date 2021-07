Runner e turisti spaventati da branchi di cani randagi lungo la via per Castel del Monte

Sono giunte in redazione già diverse segnalazioni di un problema che in estate si riacutizza: runner e turisti, infatti, sono stati spaventati e in alcuni casi aggrediti da branchi di cani randagi, sia in via Castel del Monte che nei pressi del maniero stesso.

«Sono stato attaccato - ci scrive un lettore - la scorsa settimana e altre 2 volte precedentemente da un branco di cani randagi che stazionano di fronte alla ex stazione di benzina della Esso in via Castel del Monte ad Andria. Ho fatto parecchie segnalazioni alla nostra Polizia municipale che mi ha consigliato di chiamare l'ufficio veterinario della nostra ASL, cosa che ho fatto: da loro ho ricevuto risposta che sarebbero intervenuti solo sotto segnalazione della Polizia municipale. In un mondo civile giocare a rimpiattino non è giusto. Amo correre e prima non è mai successo una cosa del genere in via Castel del Monte/via vecchia Spinazzola, la strada dei runner e ciclisti andriesi. Per attirare l'attenzione dell'amministrazione cittadina a questo problema dovrò essere azzannato da un cane?».

Un altro lettore ci ha inviato una mail dello stesso tenore, in cui denuncia ancora una volta la presenza di gruppi di randagi alle pendici del castello che avrebbero aggredito anche dei ciclisti sotto lo sguardo spaventato dei turisti. Sebbene normalmente i cani siano pacifici, può capitare che a causa della fame o percependo un pericolo si muovano e agiscano anche contro gli esseri umani, soprattutto dei ciclisti: infatti è consigliato di evitare di pedalare in prossimità di un randagio perché il movimento delle ganbe potrebbe stimolare l'attacco.

Il problema sussiste ed è serio: bisogna provvedere quanto prima ad attuare una politica di sterilizzazioni e incrementare le risorse destinate ai canili, in attesa della realizzazione di quello comunale.