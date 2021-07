Adottata alla nascita, Luciana cerca la sua mamma naturale: «Aiutatemi a trovarla»

Una storia emozionante e che accende i riflettori su una questione che in Italia è molto dibattuta: ci scrive una donna che, nata ad Andria, è stata affidata alle cure dell'Istituto per la protezione e l'assistenza all'infanzia perché la madre biologica non l'ha tenuta con sé. Luciana, questo il suo nome, a distanza di anni non ha mai rinunciato a cercare la madre ma l'attuale ordinamento italiano non permette al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita di conoscere l'identità dei genitori biologici. Il diritto alla segretezza assicurato alla donna che ricorre ad un parto in anonimato prevale su tutto: in questi anni, però, i Tribunali dei minorenni sono intervenuti in materia e i giudici hanno stabilito che il figlio, al compimento del 25˚anno di età, può far pervenire alla madre una richiesta per sapere se desidera o meno continuare a rimanere anonima.

Ora, in assenza di notizie, Luciana si è rivolta ai mezzi di comunicazione e ha raccontato la sua storia: «Sono Luciana, sono nata ad Andria al vecchio ospedale il 5/1/1972, e sono stata dichiarata Luciana Gabilli. Sono stata affidata all’Ippai (Istituto per la protezione e l'assistenza all'infanzia) di Bari e poi adottata da due genitori meravigliosi che mi hanno cresciuto con tanto amore.

Sono stata per ben due volte a Rai uno con Marco Liorni per cercare notizie su mia madre naturale, e lì sono stata contattata da una signora Caterina, che emozionata mi ha detto di essere stata ricoverata con mia madre biologica, quando io sono nata. Appena rientrata a Bari, ho fissato un appuntamento con lei, ci siamo incontrate, entrambe emozionate, e lì mi ha detto di averla conosciuta: la chiamavano Enza, era una ragazza molto giovane e non era "degna" di essere madre.

Potete capire che questi dettagli mi hanno sconvolto e in più la signora Caterina ha deciso di interrompere i rapporti con me, non dicendomi più nulla, nemmeno il nome di mia madre biologica. Questo comportamento mi è sembrato non solo molto strano, ma anche fortemente irrispettoso del mio dolore (lei mi ha contattato in tv per dirmi la verità). Vi chiedo aiuto perché ho bisogno di sapere anche una brutta verità, almeno la posso metabolizzare!

Ho urgente necessità di avere informazioni su una signora di Andria, che si chiama Enzina, potrebbe essere lei la persona che sto cercando».

Spesso la principale difficoltà in queste storie nasce dalla incapacità, da parte di molte madri, di elaborare la richiesta dei figli naturali: bisogna garantire il tempo necessario alla donna per poter rivisitare dentro se stessa e, con l’adeguato aiuto, di rielaborare un passato probabilmente e volutamente sotterrato, ma sicuramente mai dimenticato. Inoltre spesso c'è il timore della donna di dover affrontare la propria famiglia. La signora Luciana però non ha perso la speranza e confida nella possibilità di recuperare notizie anche attraverso le nostre pagine.