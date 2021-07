Dopo l’inaugurazione del 27 luglio, il questore della neonata Questura di via Indipendenza, il dottor Roberto Pellicone ha incontrato la stampa. Nato a Sondrio nel 1963, ha studiato a Messina fino alla laurea in giurisprudenza. Poi ha indossato l’uniforme della Polizia nel 1988 mettendo a punto le sue capacità tecnico-investigative soprattutto in Calabria dove ha lavorato e affinato la professione nella lotta alla criminalità organizzata. Vice questore a Crotone e poi a Reggio Calabria e questore a Isernia, oggi si trova a dirigere l’importante presidio di legalità diventato operativo sul territorio della Bat.

Occasione propizia, quella odierna, per presentare il team di uomini e donne che lo affiancheranno nel lavoro di squadra ed a cui si aggiungeranno presto altre unità a completamento del numero sufficiente per far lavorare adeguatamente la questura. L’ultimo decreto legislativo, del 2017, infatti, ha ridisegnato la mappatura del numero minimo di dipendenti delle questure che non può essere inferiore a 168. Il questore Pellicone ha sottolineato le costanti interlocuzioni con il Governo affinché venga fortificata la presenza di personale. Intanto ringrazia la squadra del commissariato di Andria: «Nella giornata di ieri, 28 luglio, sono arrivati 24 nuovi uomini ed altri arriveranno a settembre. Sono in costante contatto con il Ministero. Cominciamo con la forza. È importante il numero degli uomini e delle donne all’interno della Questura, ma altrettanto importante è la qualità degli stessi e devo ammettere la fortuna che la neo questura ha avuto andando ad assorbire gli uomini del commissariato di Andria».

Uomini e personale dunque sufficiente ad avviare la struttura di via Indipendenza che man mano sarà rafforzata e completata con ulteriori innesti che permetteranno di completare l’articolazione dei vari uffici.

Un accorato appello il questore Pellicone lo lancia alle associazioni e ai cittadini affinché le azioni di legalità e di sicurezza sul territorio siano corali: «Conto molto sulla partecipazione dei cittadini. Ho colto in questi mesi dei segnali estremamente positivi da parte di alcune associazioni. Vorrei fare leva su questi segnali e vorrei che si rafforzasse sempre di più il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Noi faremo il nostro, i cittadini e le associazioni devono fare il loro. In questi mesi ho potuto osservare il territorio con le sue criticità legate alle azioni dell’attività criminale, ma ho anche toccato con mano la voglia da parte dei cittadini di riappropriarsi del proprio territorio: segnali estremamente importanti per ripartire».

Una nota particolare nella nuova struttura di via Indipendenza: colpiscono l'attenzione di chi entra in Questura le pareti con i ritratti del personale di Polizia di Stato che ha dato la vita per la lotta al crimine.