Agosto di fuoco. Non c'è pace per le zone periferiche della nostra città. Bruciano sterpaglie mettendo a serio pericolo le abitazioni, questa volta nei terreni alla fine di via Badaloni, parallela di via Bisceglie.

Compromessa seriamente la qualità dell'aria, visto che a prendere fuoco sono anche i rifiuti indifferenziati abbandonati lungo il ciglio della strada o all'interno dei terreni.

Irrespirabile per una buona mezz'ora l'aria all'interno delle case nella zona tra via Da Villa e via Morgigni. Sul luogo è arrivata anche una pattuglia di Agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale per controllare l'estensione dell'incendio.