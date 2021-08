Rissa in via Achille Grandi Copyright: AndriaLive

Si susseguono in questi giorni le segnalazioni di cronaca che riguardano, come da tanto tempo a questa parte, il polmone verde della nostra città: solo ieri si sono verificati tafferugli in via Achille Grandi lungo i muretti che costeggiano la villa comunale, che hanno visto coinvolte diverse persone tanto da richiedere l'intervento di Polizia Locale e Carabinieri. Così anche domenica scorsa, i passanti hanno assistito a una mega rissa tra ragazzini andriesi e barlettani che ha portato al ricovero di uno di loro per traumi diffusi.

E la prepotenza degli spericolati a bordo di bici e monopattini elettrici? Sfrecciano ovunque senza badare alle esigenze di chi invece cerca ristoro tra gli alberi dei viali, alle famiglie con bambini piccoli che devono tirarli via per evitare tragedie, alle persone con ridotta mobilità. La stessa situazione si verifica perfino all'interno del parco recintato con le giostrine: qui la parte posteriore, dove sono allocate le giostre per bimbi un po' più grandi, è ormai patria di ragazzini sempre a bordo di queste "fatbike" che scorrazzano imperterriti e senza che nessuno "osi" contraddirli. Così accade perfino in Largo Torneo, dove sconsiderati ciclisti utilizzano i marciapiedi ignorando la gente che vi passeggia e che si trova a scansarli perfino all'esterno delle giostre.

E poi sporcizia, ugelli per l'irrigazione rotti a ripetizione, l'anfiteatro terra di nessuno...

Una cosa è certa: in villa (e non solo). bisogna riportare l'ordine. E perché questo accada, serve la collaborazione di tutti: delle Forze dell'Ordine che presidìno efficacemente la zona, di regole certe a cui appellarsi a livello governativo, del costante interessamento delle Istituzioni ma anche di intervento dei cittadini stessi che non chiudano gli occhi davanti a situazioni palesemente illegali. I tentativi in questo senso ci sono stati: nelle ore diurne, la villa è popolata di ragazzi impegnati in attività educative e divertenti; la fontana voluta dall'Avis è stata ripulita e ripristinata; gli interventi di recupero, nella scarsezza di fondi a disposizione, ci sono. Ma serve uno scatto, un giro di vite: non è possibile che non ci si senta sicuri a passeggiare tra i viali, e la nostra città, come diciamo da tanto, deve tornare a essere e sentirsi comunità diffondendo il bene e la civiltà. Lo dobbiamo a noi stessi. E stasera...non lasciate la villa come un immondezzaio per "festeggiare" il Ferragosto.