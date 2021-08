Mila dopo l'abbandono cerca i suoi proprietari. L'appello: ​«Vediamoci per trovare una soluzione»

Più volte ci siamo occupati dell'abbandono degli animali soprattutto durante la stagione estiva. Un argomento che dovrebbe far riflettere chiunque prima di adottare o "prendere" un animale che non può essere gettato come un vecchio peluche, ma che necessita di cure e attenzioni.

Nonostante i numerosi appelli, oggi, purtroppo, torniamo sulla questione.

In questi giorni, così come diffuso sui social dalla pagina "Rifugio La Guardiola", è stata abbandonata Mila: «l'altro giorno il ritrovamento di questa Rottweiler sotto al sole cocente, legata al cancello del canile, oggi il biglietto.

Chi glielo spiega a Mila che non tornerà più nella sua casa, che quel patto d'amore è stato tradito?!

Mila si rifiuta di mangiare, è in atteggiamento di chiusura totale, inavvicinabile.

Il nostro cuore si fa piccolo e si stringe in una morsa. Ci dispiace piccola, non troviamo neanche le parole per esprimere i sentimenti che in queste ore stiamo provando, tutti, tu più di tutti.

Ci diventa difficile aiutarla in questo modo, date le sue reazioni, e per questo motivo chiediamo a chi ha lasciato Mila legata al cancello di farsi vivo, in qualsiasi modo, anche in forma anonima, per provare a cercare insieme una soluzione».

L'auspicio è che colui o colei che ha fatto un simile gesto trovi una soluzione per il bene di Mila che non merita questo trattamento.