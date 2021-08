​Due non vaccinati ricoverati al Covid Hospital di Bisceglie. Una in terapia sub intensiva

Mentre la campagna vaccinazioni continua a pieno regime, risalgono i contagi soprattutto tra chi non ha ancora completato il proprio ciclo vaccinale.

E si tratta di persone estremamente a rischio, visto che in questi aumenta la possibilità dell'ospedalizzazione e addirittura di finire in rianimazione. Ad esempio questa mattina nel Covid Hospita di Bisceglie sono stati registrati due nuovi casi: si tratta di due persone non vaccinate: un uomo di 33 anni che si trova in Malattie infettive e una 53enne che ora è in Terapia sub intensiva.

I degenti positivi al virus sono complessivamente 23, tra loro ci sono anche tre bambini ricoverati in area Medica, reparto in cui in 48 ore sono attivabili 18 nuovi posti letto.

Sono in corso di attivazione altri 18 posti letto in Malattie infettive.