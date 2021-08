Giovane accoltellata al volto, trasportata al Bonomo in gravi condizioni

Fracchiolla, Barchetta e Grumo: «Loconte, l’assessore delle meraviglie»

Politica

«Se l’Assessore non si dimette o non rinuncia agli incarichi ricevuti e in essere, come diversi cantieri aperti a firma dell’arch. Mario Loconte, Assessore ai lavori Pubblici, l'imparzialità dell'azione amministrativa è violata»