Registriamo ancora un episodio di cronaca, questa volta in piazza Catuma: intorno alle 23 infatti si sarebbe scatenata una rissa tra più persone nell'affollatissima piazza cittadina per motivi da accertare. I presenti riferiscono di aver sentito il rumore di schiaffi e pugni che i "contendenti" si sarebbero scambiati davanti alla folla.

Pare che all’origine della lite sfociata nella violenza ci sarebbe l’invito, da parte della vittima, a spostare un motorino, secondo quanto riferito dai primi testimoni: questo avrebbe scatenato la rabbia nell’aggressore che avrebbe dato il via alla rissa.

Intervenuti sul luogo per sedare gli animi e mettere in sicurezza la zona dapprima gli agenti della Polizia di Stato e poi anche i Carabinieri, che in questi momenti stanno ascoltando le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto.